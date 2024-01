Come va coi miliardari editori

Un articolo del New York Times ha elencato le difficoltà di tre grandi e illustri testate statunitensi che a un certo punto erano sembrate avere delle prospettive migliori grazie ai grandi investimenti ricevuti dai loro nuovi proprietari, miliardari con ricchezze acquisite in altri settori: il Washington Post, il Los Angeles Times e Time. L’articolo, e il suo titolo, ne concludono che questa condizione non sia sufficiente a ricostruire una sostenibilità delle aziende giornalistiche, ma nella seconda parte è costretto a ricordare che ci sono invece anche casi positivi: quello dell’ Atlantic acquistato da Laurene Powell (vedova di Steve Jobs) e quello del Boston Globe acquistato dal businessman John W. Henry, proprietario della squadra di baseball dei Red Sox e di quella di calcio del Liverpool.