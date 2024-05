Come fanno nel Regno Unito

Sempre a proposito delle censure imposte per legge alla stampa britannica rispetto alle inchieste e ai processi, una giudice ha stabilito questa settimana che un dirigente di una squadra di calcio di Premier League accusato di stupro non venga nominato nella documentazione giudiziaria e che il suo nome non sia pubblicato sui giornali, in rispetto della presunzione di innocenza.