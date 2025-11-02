Collaborazioni

Da diversi mesi il quotidiano milanese ItaliaOggi – che si occupa soprattutto di economia, finanza, imprese: sul modello del Sole 24 Ore – ospita praticamente ogni giorno alcuni articoli prodotti da due altre testate giornalistiche, Open e il Riformista. Open è un sito di news fondato dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana e diretto da Franco Bechis, mentre il Riformista è un piccolo quotidiano che si occupa soprattutto di politica ed è tornato a esistere nel 2019, diretto da Claudio Velardi. La peculiare scelta di riprodurre alcuni articoli originariamente pubblicati dalle due diverse testate – quasi sempre firmati dai due direttori Bechis e Velardi – è stata spiegata a Charlie dal direttore di ItaliaOggi Pierluigi Magnaschi come “una collaborazione a titolo gratuito basata su rapporti personali tra direttori”.