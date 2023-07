Cocktail che non lo erano

C’è stato un vistoso incidente a Repubblica, martedì, quando il giornale ha pubblicato un’immagine di Giorgia Meloni con una didascalia che sembrava suggerire che la presidente del Consiglio si stesse godendo una vacanza parzialmente a spese pubbliche: la foto illustrava poi una pagina occupata da un articolo critico sui voli di stato della stessa Meloni.

Come però hanno notato in molti da subito, la foto era di tre anni prima ed era stata fatta in un altro luogo, e l’impressione è stata inevitabilmente che a Repubblica abbiano voluto aggiungere un’immagine suggestiva e ingannevole alle critiche dell’articolo. Questione interessante ed esemplare: ogni giorno i quotidiani fanno scelte sulle immagini in questo senso, in particolare quelli di destra scegliendo di raffigurare avversari politici o personaggi criticati con le foto peggio riuscite, per non dire dei fotomontaggi usati quotidianamente dal Fatto. In questo caso però si trattava di una vera falsificazione, e gli stessi quotidiani più vicini a Meloni ci sono “andati a nozze” l’indomani, persino sulle prime pagine.

Repubblica si è sbrigativamente scusata, e ha rimpiazzato successivamente l’immagine nelle proprie edizioni digitali con una priva di didascalia.