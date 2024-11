Clienti di riguardo

Tra le pagine di Economia e quelle pubblicitarie continuano a esserci vistose sovrapposizioni, nei due maggiori quotidiani italiani, quelli che sono destinatari dei maggiori e più preziosi investimenti in pubblicità: una quota maggiore e assai visibile di spazio è infatti attribuita ogni mese in particolare a un gruppo di inserzionisti più presenti, tra cui ENI, Enel, Poste Italiane, Intesa. Giovedì, per esempio, Enel aveva nello stesso giorno su Repubblica una pagina a pagamento e la pagina di apertura della sezione Economia dedicata ai suoi risultati e progetti.

Sempre sulla cessione di indipendenza delle sezioni di Economia ha scritto questa settimana il sito Professione Reporter, recensendo un libro dedicato tra l’altro ad alcune specifiche tipologie di articoli “promozionali” pubblicati sistematicamente nelle pagine economiche del Corriere della Sera.

“La curiosità analitica di Ciccarelli – così come l’attenzione e le perplessità di molti lettori avveduti – l’ha sospinto ad osservare, giorno per giorno, “il poco approfondimento” di questo genere di articoli per le questioni trattate: “Una struttura ben definita che incasella e caratterizza l’articolo, la tendenza a rendere una sorta di identikit delle aziende, la sponsorizzazione dei contatti e i legami economici, i toni positivi a prescindere, cosa che ha un sapore decisamente promozionale”, anche se va da sé, avverte il ricercatore, che in un articolo in cui si tratti in termini positivi di un’azienda “v’è sempre un intento promozionale, quantunque l’azienda non abbia corrisposto al giornale un premio pecuniario e questo sia voluto o meno”.

Perciò, “non è tanto quello che c’è scritto, ma quello che manca”, semmai, a insospettire sulla natura de “la coppia”: la sua ambiguità. Perché quel che manca, scrive, è “di norma un’analisi approfondita dell’azienda, una disamina degli aspetti ambigui, che pure ci sono in contesti in cui girano cifre difficili anche solo da immaginare”.