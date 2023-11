Click e impression

Google ha annunciato che cambierà i criteri di retribuzione per il suo sistema di gestione della pubblicità sul web che si chiama Google Ads (e attraverso cui Google controlla la quota maggiore del mercato pubblicitario digitale): passando da un conteggio dei click sulle pubblicità a uno delle visualizzazioni, per allinearsi – dice la nota pubblicata giovedì – ai criteri usati maggiormente nel mercato pubblicitario. Nell’annuncio Google sostiene che questo non dovrebbe cambiare nei numeri le retribuzioni ai siti che ospitano le pubblicità.