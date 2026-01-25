Chi sono gli editori italiani/2

domenica 25 Gennaio 2026
Sempre avendo presente la precarietà di alcuni degli scenari che abbiamo descritto, vediamo anche come sarebbero raffigurabili le proprietà delle maggioranze dei primi dieci quotidiani italiani per diffusione se venissero confermate le ipotesi attuali.
Corriere della Sera – Urbano Cairo, con posizioni filogovernative per ragioni di opportunità economicaRepubblica – società greca Antenna, in buone relazioni con Donald Trump e con Mohammed bin Salman Stampa – SAE, in amichevoli e fruttuose relazioni con gli establishment editoriali e politici di centrodestra Sole 24 Ore – Confindustria Resto del Carlino – Leonardo Del Vecchio, socio del Giornale del deputato leghista Antonio Angelucci Messaggero – Franco Caltagirone, costruttore e banchiere di grandi poteri e accorte relazioni col centrodestra Gazzettino – Franco Caltagirone, costruttore e banchiere di grandi poteri e accorte relazioni col centrodestra Nazione – Leonardo Del Vecchio, socio del Giornale del deputato leghista Antonio Angelucci Dolomiten – Famiglia Ebner, protagonista dello storico partito di potere altoatesino, SVP Giornale – Antonio Angelucci, deputato della Lega, e Leonardo Del Vecchio
