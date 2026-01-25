Chi sono gli editori italiani/2

Sempre avendo presente la precarietà di alcuni degli scenari che abbiamo descritto, vediamo anche come sarebbero raffigurabili le proprietà delle maggioranze dei primi dieci quotidiani italiani per diffusione se venissero confermate le ipotesi attuali.

Corriere della Sera – Urbano Cairo, con posizioni filogovernative per ragioni di opportunità economica

Repubblica – società greca Antenna, in buone relazioni con Donald Trump e con Mohammed bin Salman

Stampa – SAE, in amichevoli e fruttuose relazioni con gli establishment editoriali e politici di centrodestra

Sole 24 Ore – Confindustria

Resto del Carlino – Leonardo Del Vecchio, socio del Giornale del deputato leghista Antonio Angelucci

Messaggero – Franco Caltagirone, costruttore e banchiere di grandi poteri e accorte relazioni col centrodestra

Gazzettino – Franco Caltagirone, costruttore e banchiere di grandi poteri e accorte relazioni col centrodestra

Nazione – Leonardo Del Vecchio, socio del Giornale del deputato leghista Antonio Angelucci

Dolomiten – Famiglia Ebner, protagonista dello storico partito di potere altoatesino, SVP

Giornale – Antonio Angelucci, deputato della Lega, e Leonardo Del Vecchio