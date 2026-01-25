domenica 25 Gennaio 2026

Chi sono gli editori italiani/2

Sempre avendo presente la precarietà di alcuni degli scenari che abbiamo descritto, vediamo anche come sarebbero raffigurabili le proprietà delle maggioranze dei primi dieci quotidiani italiani per diffusione se venissero confermate le ipotesi attuali.

Corriere della Sera  – Urbano Cairo, con posizioni filogovernative per ragioni di opportunità economicaRepubblica – società greca Antenna, in buone relazioni con Donald Trump e con Mohammed bin SalmanStampa – SAE, in amichevoli e fruttuose relazioni con gli establishment editoriali e politici di centrodestraSole 24 Ore – ConfindustriaResto del Carlino – Leonardo Del Vecchio, socio del Giornale del deputato leghista Antonio AngelucciMessaggero – Franco Caltagirone, costruttore e banchiere di grandi poteri e accorte relazioni col centrodestraGazzettino – Franco Caltagirone, costruttore e banchiere di grandi poteri e accorte relazioni col centrodestraNazione – Leonardo Del Vecchio, socio del Giornale del deputato leghista Antonio AngelucciDolomiten – Famiglia Ebner, protagonista dello storico partito di potere altoatesino, SVPGiornale – Antonio Angelucci, deputato della Lega, e Leonardo Del Vecchio

