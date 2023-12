Che succede con Capital

Un articolo sul Foglio di martedì ha rilanciato con grande certezza la notizia circolata già alcuni mesi fa per cui il gruppo GEDI starebbe per vendere la radio Radio Capital alla famiglia Angelucci. L’ipotesi ha una sua credibilità palese perché GEDI – proprietaria dei quotidiani Repubblica e Stampa – sta dismettendo in questi anni molte sue proprietà “secondarie”, e al tempo stesso gli Angelucci – già proprietari dei quotidiani Libero e Tempo – hanno appena comprato il Giornale e si mostrano molto interessati a rafforzare il gruppo editoriale. Ma l’articolo del Foglio non ha avuto nei giorni successivi nessun’altra conferma o aggiornamento.