Che non lo erano

Un esempio vistoso della differenza di toni e convinzione che alcuni quotidiani mettono tra le notizie potenzialmente allarmanti e impressionanti per quanto incerte, rispetto al loro ridimensionamento, si è potuto vedere questa settimana – in sole 24 ore – intorno a un caso di cronaca avvenuto in Spagna e riguardante dei cittadini italiani. L’ipotesi tutta da confermare di un omicidio è stata promossa con grande certezza ed enfasi, mentre la sua smentita è stata riportata tra virgolette, attribuendola a singole fonti, e con evidente disillusione.