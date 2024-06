Che aria tira

Il Reuters Institute dell’Università di Oxford è un’istituzione autorevole che si occupa di studio del giornalismo, e pubblica ogni anno un “Digital News Report” sulle tendenze dell’informazione digitale, di cui abbiamo parlato in passato. La nuova edizione è stata pubblicata nei giorni scorsi, ed è stata assai citata e commentata da molti siti e addetti ai lavori. Il rapporto è diviso in sezioni dedicate a diversi contesti nazionali, e qui c’è quella relativa all’Italia, con una descrizione generale delle tendenze, e diversi grafici e dati. Alcune testate italiane hanno molto promosso sui social network i dati che sembrano mostrare apprezzamenti del pubblico per quelle stesse testate, come quello sulla fiducia che premia in particolare Ansa, Sky Tg24 e Sole 24 Ore (e che spiega, a proposito del Post e della prevalenza di risposte incerte che lo riguardano: “The lower scores of digital-born players like Fanpage and Il Post may be because they have had less time to build a reputation”).