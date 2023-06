Charlie, potrebbe diventare un quotidiano

L’uso dei condizionali e delle ipotesi, per non dire delle attribuzioni dei condizionali e delle ipotesi a qualcun altro, permette di introdurre sui giornali e sui siti di news e nei telegiornali praticamente qualunque tipo di scenario. “Potrebbe” è la declinazione verbale di cui avere maggiori diffidenze, quella che avvicina alla realtà qualunque evenienza, attirando l’attenzione o la preoccupazione dei lettori. Aderendo al significato del termine, Beppe Grillo potrebbe diventare presidente della Repubblica, Putin potrebbe fuggire in Cina, Francesco De Gregori potrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo e Urbano Cairo potrebbe comprare l’Inter. Mettere ciascuna di queste frasi in un titolo ce le farebbe credere probabili e non sarebbe tecnicamente scorretto, come non lo sono molti altri improbabili “potrebbe” che leggiamo ogni giorno nell’ipotetico racconto delle cose.

Fine di questo prologo.