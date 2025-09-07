Charlie, lustri

È un prologo semplice e ombelicale quello con cui Charlie torna dalle vacanze, approfittando dell’indulgenza dei suoi lettori e lettrici, che speriamo altrettanto riposati. Perché nel frattempo la newsletter ha compiuto cinque anni. E se sulla questione con cui la inaugurammo allora non è purtroppo cambiato niente, ci permettiamo invece l’impressione che Charlie abbia nel frattempo cambiato qualcosa, allargandosi in uno spazio che era molto vuoto, quello del “media reporting”, come lo chiamano i giornali angloamericani che ci si dedicano abitualmente. E per questo ringraziamo abbonati e abbonate del Post: in questi cinque anni Charlie è diventata la lettura domenicale di persone interessate a capire un pezzo importante di come si forma la nostra conoscenza della realtà e delle notizie – e quella delle persone che ci circondano – ma anche la lettura domenicale delle persone che lavorano nelle redazioni e nel sistema dei media, che hanno spesso manifestato il loro interesse e il loro consenso per Charlie, anche offrendosi come fonte di notizie e informazioni utili, o di curiosità diffuse. Permettendo a Charlie di conservare il suo equilibrio e la sua intenzione di far capire a tutti quali fattori influenzano la costruzione del sapere condiviso – o non condiviso – senza voler essere soltanto uno strumento per “addetti ai lavori”. Ma naturalmente il mondo dei media è ricchissimo di storie e di sviluppi, e di ambiti che non siamo ancora riusciti a seguire adeguatamente. Proveremo a farlo di più, con consapevolezza che certi mezzi di informazione hanno influenze maggiori di altri – dirette o indirette – e che certe novità e cambiamenti sono più indicative di altre. Intanto, grazie di legittimare questo sforzo col vostro interesse. Per il Post è, anche in questo caso, il piacere di condividere le cose che impariamo in mezzo a tanti cambiamenti.

Fine di questo prologo.