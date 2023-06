Charlie, l’informazione alternativa

La selezione dei siti di news di cui ogni mese mostriamo i dati di traffico (e anche oggi) è tratta dai dati diffusi da Audicom, la società da poco nata dalla fusione tra Audiweb e Audipress, che comprendono anche quelli di molti altri siti non definibili “di informazione” o in cui questa funzione è limitata e sommata ad altre. In quella classifica più ampia i maggiori siti di news sono superati o raggiunti nei loro numeri da alcuni siti di servizi vari (“portali”, si sarebbero chiamati venticinque anni fa) che offrono agli utenti dei suddetti servizi anche una quota di “notizie” (tra i più visitati ci sono Libero, Virgilio, Tiscali). Che si può immaginare raggiungano quindi con le proprie “notizie” molte più persone rispetto alle testate giornalistiche che siamo abituati a pensare siano responsabili della maggior parte del lavoro da cui si informano gli italiani. Invece no, a essere complessivamente più letti sono siti che hanno tra i loro titoli i seguenti: “Il video da paura della NASA. Ecco cosa sta succedendo alla Terra”, “Elodie testimonial “proibita”, fan impazziti”, “Massimo Giletti e Sofia Goggia: amore bollente in costume”, “Gira le slot per trovare la fiamma nascosta e sbancare! Tenta la fortuna e gioca”, “Diletta Leotta scintillante con il bikini rosa nude”, “Naviga nelle emozionanti slot machines attraverso le acque tempestose e vinci”, “La nuova spaventosa profezia di Elon Musk sull’Italia: cosa succederà”, “Cacciato dalla palestra perché fissava in maniera insistente una donna. Poi l’incredibile verità”. Accanto a questi, decine di altri titoli ingannevoli, pettegolezzi, allusioni morbose, strano-ma-vero di dubbio fondamento non riportati da nessun sito di news attendibile.

Guardiamo tutti i limiti e le approssimazioni del lavoro prodotto dai “giornali”, ma nel frattempo la cultura, l’informazione e gli interessi (e pure la ludopatia) del paese si costruiscono altrove.

Fine di questo prologo.