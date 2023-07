Charlie, con chiarezza

A volte, leggendo le interviste sui giornali, bisogna ricordarsi che quello che leggiamo è una trascrizione operata da un intermediario di quello che è stato detto. Quindi non è del tutto certo che all’ultima domanda di un’intervista uscita martedì sul Sole 24 Ore – domanda su una questione articolata e concretissima come quella del confronto tra giornali e piattaforme digitali sul diritto d’autore – il sottosegretario all’editoria Barachini abbia risposto con queste sfuggenti parole: «Servirà uno scatto di responsabilità, anche da parte loro senza dubbio. Se vorranno essere valutati in termini reputazionali dovranno adeguarsi alle regole tradizionali. Alla fine altrimenti rischiano di essere messi in difficoltà in futuro da chi verrà dopo di loro. Con le loro stesse armi».

Fine di questo prologo.