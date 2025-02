Charlie, basta pochissimo

Avevamo raccontato, due anni e mezzo fa, cosa sia quella scelta importantissima – nella trasmissione di una realtà ai lettori – che gli americani chiamano “framing”. La sintesi è che non solo non esiste la semplice e sbrigativa divisione “tra fatti e opinioni”, ma che il modo in cui vengono “confezionati” e “incorniciati” i fatti li può trasformare molto di più di quanto non facciano delle opinioni.

Il “framing” più semplice e banale riguarda la scelta delle titolazioni, e cosa citare e cosa omettere, in una notizia. Un esempio da scuola di questa settimana riguarda un fatto apparentemente indiscutibile e senza possibilità di interpretazione come la sentenza di un tribunale. Ma anche con quella, è tutta una questione di “framing”, che può ribaltare il modo in cui quella notizia è percepita dai lettori. Ma come dicevamo, l’esempio è palese confrontando la notizia nella versione dei due maggiori quotidiani, Corriere della Sera e Repubblica.

Fine di questo prologo.