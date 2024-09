Charlie

Torneremo da questa vacanza sparigliando, e segnalando stavolta un format dei più autorevoli giornali americani su cui avere delle diffidenze piuttosto che delle ammirazioni: ed è un tipo di articoli che espongono in maniera ingannevole e sproporzionata l’opinione e il comportamento di un numero limitatissimo di individui, dando l’idea che si tratti di una maggioranza, o di un fenomeno esteso. Voi direte che questa sopravvalutazione avviene anche sui media italiani, spesso: è vero, ma è un po’ diverso, sui media italiani si esagerano esplicitamente le dimensioni di “tendenze” probabilmente assai limitate o di limitata durata. Invece su giornali come il New York Times o il Wall Street Journal o il Washington Post si riferisce correttamente che quello che viene riportato riguarda la persona A, la persona B e la persona C, per un totale di tre persone (o cinque, o otto): ma nei fatti il riportare il pensiero o l’esperienza di quelle tre persone, e farne un titolo, dà l’impressione non che si tratti di tre storie singolarmente interessanti ma statisticamente insignificanti, quanto di tre storie esemplari e prevalenti. Meglio essere diffidenti di quei titoli.



Fine di questo prologo.