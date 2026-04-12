“Certamente”

E a proposito dell’uso dei software di “intelligenza artificiale” nelle redazioni, c’è stato un altro spettacolare incidente in un quotidiano italiano (qui un precedente), legato all’uso più facile e pigro, quello di affidare ai software la scrittura integrale degli articoli, senza una revisione finale da parte dei giornalisti (che in questo caso avevano apparentemente dato “indicazioni” a un testo precedente). Il risultato è che nelle pagine di Catania del quotidiano La Sicilia, una settimana fa, un articolo di cronaca iniziava così.