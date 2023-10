Cerchi che si chiudono

In rappresentanza delle sovrapposizioni più palesi sui due maggiori quotidiani italiani di contenuti giornalistici e contenuti pubblicitari, questa settimana segnaliamo le pagine acquistate per una campagna di Fay su Corriere della Sera e Repubblica precedute dagli articoli degli stessi giornali per raccontare la campagna pubblicitaria, con le immagini relative. E ugualmente, acquistando diverse inserzioni su Repubblica durante la settimana per una sua campagna pubblicitaria con Jennifer Lopez come testimonial (anche con accostamenti disattenti), il brand Intimissimi ha ottenuto sabato anche un articolo dedicato alla campagna stessa, illustrato dalle immagini della campagna.