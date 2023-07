C’è posto per tutti

Ancora questa settimana i due quotidiani a maggiore diffusione, abituati a ospitare inserzioni pubblicitarie da aziende ricche e importanti accanto a quelle di brand meno noti ma comunque capaci di “campagne” vere e proprie e creatività di qualche cura, hanno invece pubblicato molte pubblicità passeggere e sbrigative, di parzialissima attrattiva e limitato interesse per i lettori, a volte persino locali. Solitamente questo avviene quando le concessionarie pubblicitarie dei giornali – in periodi più magri – decidono di offrire agli inserzionisti prezzi più bassi, permettendo anche ad aziende più piccole e meno ricche di accedere a quegli investimenti di comunicazione. Il Corriere della Sera, martedì, tra le pagine nazionali della Cultura e quelle degli Spettacoli ha per esempio pubblicato un sobrio avviso di una farmacia di Milano.