È stata la settimana di “Pitti Uomo”, tradizionale e importante fiera dei brand di moda che si svolge a Firenze, e che muove le aziende coinvolte verso eccezionali investimenti in pubblicità sui giornali (e subito dopo sono iniziate le sfilate milanesi). Per questa ragione i quotidiani maggiori – quelli che beneficiano maggiormente di questi investimenti – hanno dedicato all’evento diverse pagine ogni giorno, in modo da offrire ai loro inserzionisti anche degli articoli e delle citazioni dei loro prodotti e attività, accanto alle pagine a pagamento. Gli esempi di queste sovrapposizioni tra contenuti palesemente pubblicitari e contenuti presentati come giornalistici sono stati molti, soprattutto su Repubblica e sul Corriere della Sera: Canali e Canali, Markup e Markup, Xacus e Xacus, Avant Toi e Avant Toi (con riproduzione della stessa immagine della campagna pubblicitaria), oltre a molte altre citazioni e immagini dei prodotti delle aziende inserzioniste.