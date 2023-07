Caro direttore

È stato molto notato, in questi mesi, lo spazio offerto dal Corriere della Sera ai rappresentanti del governo in carica: attraverso interviste e articoli che riprendono le loro versioni e dichiarazioni, promuovendole in maniera privilegiata nei titoli. Le pagine della politica del Corriere della Sera sono in una quotidiana parte comunicazioni da parte del governo, e il giornale approfitta – battendo la concorrenza – anche di una disponibilità del governo stesso ad avere il Corriere come interlocutore preferenziale. Il sintomo più vistoso di questa relazione sono le frequenti lettere al giornale che la presidente del Consiglio sceglie per comunicare, e che il Corriere ospita in prima pagina: l’ultima mercoledì scorso (la precedente il 14 giugno, la precedente il 23 aprile, la precedente il 4 febbraio).