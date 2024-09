Cancellare è un po’ più facile sui siti GEDI

Dallo scorso giovedì le testate del gruppo editoriale GEDI hanno introdotto un sistema di semplificazione delle pratiche di cancellazione degli abbonamenti. La questione è annosa e internazionale: molti abbonati a testate digitali protestano per quanto sia reso difficile disdire gli abbonamenti, procedura su cui tanti siti impongono una serie di ostacoli per cercare di demotivarla. E negli Stati Uniti più volte negli anni scorsi istituzioni governative hanno ordinato che le cancellazioni debbano avere la stessa semplicità delle attivazioni di abbonamenti.

Spesso le testate italiane chiedono agli abbonati di inviare un fax, o una PEC, o di telefonare, sapendo che questo disincentiva gli abbonati stessi: adesso GEDI ha infine inserito un tasto per cancellare l’abbonamento alle proprie testate online ( Repubblica, Stampa), come già fanno diversi altri siti (il Post, per esempio). La possibilità non è visibilissima e il sito non fa niente per comunicarla meglio – per concludere la pratica serve poi superare le richieste di sette pagine successive – ma è un apprezzabile progresso.

“Per disattivare il Servizio, al fine di fornire data certa alla relativa comunicazione, l’Utente può, in via alternativa: i) contattare l’assistenza clienti al numero 06/89834120, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00 e il sabato e prefestivi dalle 9 alle 15, festivi esclusi. La chiamata non avrà alcun costo aggiuntivo, salvo eventuali costi applicati all’Utente dal proprio operatore telefonico in base al piano tariffario prescelto. In questo caso l’Utente riceverà un’e-mail di conferma dell’avvenuta disattivazione; ii) inviare una PEC all’indirizzo recesso.abbonamentidigitali@pec.gedidigital.it, specificando l’oggetto e la User ID necessaria a identificare i Servizi di cui si chiede la disattivazione. Oppure attivare la procedura di disattivazione online, cliccando sull’apposito pulsante di disattivazione presente nell’area “Abbonamenti” all’interno dell’area personale utente. Si precisa che il pulsante di disattivazione non potrà essere selezionato per gli abbonamenti a tempo indeterminato già disattivati dall’Utente mediante una delle modalità di cui ai punti i) o ii) che precedono”.