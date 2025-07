«Ça y est!»

Un articolo del corrispondente del New York Times da Parigi ha raccontato “l’ultimo strillone in Francia”, un uomo di origine pakistana che per decenni ha venduto quotidiani per strada a Parigi, e continua a farlo. Naturalmente non esiste più nessuna struttura che distribuisca i quotidiani agli strilloni (per i meno anziani: è il nome che si dava ai venditori ambulanti di giornali, che ne “strillavano” i titoli in cerca di attenzione), e Ali Akbar compra i giornali all’edicola vendendoli poi al doppio del prezzo grazie a una popolarità raccolta tra i parigini e tra i turisti.