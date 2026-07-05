Buttarsi sulla tv

Il gruppo editoriale NEM, che si era costituito tre anni fa per acquisire diversi quotidiani locali di Veneto e Friuli Venezia Giulia dalla società GEDI, ha concluso questa settimana l’acquisto della rete televisiva Telefriuli, attiva dal 1978. NEM era stata di recente protagonista della trattativa per la vendita della Stampa di Torino (sempre da parte di GEDI) e del repentino cambio di piani di GEDI che aveva invece preferito cedere il giornale a un’altra società, SAE.