Buoni nel breve

La newsletter Digitalmente ha riassunto nel suo numero di oggi i risultati del primo trimestre delle aziende editrici del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore , presentati la scorsa settimana.

“Nel breve periodo dunque buoni risultati complessivamente per il Gruppo editoriale di Via Solferino, ma se si amplia lo sguardo tornando più indietro nel tempo il panorama cambia nettamente.

Rispetto al 1° trimestre del 2018 i ricavi calano di oltre un quinto [- 21.6%]. I ricavi editoriali registrano una flessione del 27.7% e quelli pubblicitari calano del 29.3%. Di questi i ricavi da adv online, al di là delle oscillazioni, non mostrano una crescita significativa nel tempo, e restano al di sotto del massimo raggiunto nei primi tre mesi del 2022.

Unica nota veramente positiva il calo dell’indebitamento finanziario che si riduce significativamente nel tempo, seppure sia in crescita anno su anno. Anche se nel 2024 RCS ha ricevuto oltre 20 milioni di euro di contributi statali che dovrebbero essere destinati a sostenere l’impresa. Non a garantire agli azionisti un dividendo”.