Buone pratiche

La Columbia Journalism Review ha intervistato per una sua newsletter il giornalista americano Ryan Lizza, di cui avevamo scritto la settimana scorsa. Ma adesso citiamo l’intervista per mostrare una peculiare e apprezzabile pratica giornalistica americana: a un certo punto Lizza risponde definendo un altro giornalista, Dylan Byers, «il più stupido reporter con cui abbia mai avuto a che fare» (Lizza ha poi puntualizzato di avere detto “il più stupido e più disonesto”).

E la redazione di CJR ha inserito una propria nota spiegando di avere richiesto un commento a Byers, senza ottenerlo.

Ora immaginate un giornalismo in cui quando un intervistato attacca o insulta qualcuno, a quel qualcuno viene dato diritto di replica o commento.