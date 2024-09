Buone notizie a Linkiesta

Il direttore del sito di news Linkiesta, Christian Rocca, ha elencato in un articolo una serie di risultati, crescite e progetti del giornale, tra cui la prossima apertura di una sede a Bruxelles.

“Linkiesta, insomma, continua il suo percorso di crescita che, da inizio 2020, ha ristrutturato l’offerta giornalistica e risanato l’impresa editoriale, con una crescita di fatturato anno su anno del quaranta per cento, a fronte di importanti investimenti sui giornalisti, sulle attività digital, print e live.

Con Valentina Ardia, head of content, e Marco Sala, Ceo dell’azienda, abbiamo lanciato nuovi prodotti, coinvolto nuovi giornalisti, strutturato il reparto eventi dal vivo: in questo modo abbiamo raggiunto più lettori (+ quindici per cento), abbiamo più iscrizioni alle newsletter (+ trentacinque per cento), più adesioni al Club (+ venti per cento), più partecipazione ai live (+ quaranta per cento).

Il bilancio 2023 si è chiuso con un Ebitda positivo di ventimila euro e con una perdita post imposte di duecentocinquantunomila euro per il volume degli investimenti e a causa di alcuni costi straordinari, ma con ricavi in crescita del 37,6 per cento rispetto all’anno precedente (totale fatturato 2,140 milioni di euro)”.