Bulgari e Bulgari

Delle coincidenze tra le pagine sui maggiori quotidiani comprate da inserzionisti pubblicitari e gli articoli sugli stessi quotidiani dedicati agli stessi inserzionisti abbiamo scritto meno su Charlie, negli ultimi mesi, perché i ricchi esempi mostrati erano diventati un po’ ripetitivi e la pratica era stata descritta a sufficienza. Ma ogni tanto segnaliamo il suo perdurare: venerdì per esempio Repubblica ha dedicato un articolo al brand del lusso Bulgari, che aveva comprato una pagina di pubblicità su Repubblica martedì.