Brevi di cronaca US

Un po’ di notizie in breve sui media americani, che oggi la newsletter è molto lunga.

Il direttore e l’amministratore delegato del New York Post, popolare tabloid newyorkese, hanno comunicato in una accorata lettera ai dipendenti ricca di espressioni come “riallineare” che ci saranno dei licenziamenti nella redazione.

Il sito Refinery29, uno dei più noti e seguiti tra quelli nati in questo millennio per raggiungere soprattutto un pubblico di giovani donne, è stato acquistato da una società che si chiama Sundial, lasciando così il gruppo Vice Media e i suoi grossi guai degli ultimi anni.

L’editore Barry Diller ha scelto di investire su nuove prospettive e crescite di Daily Beast, una delle più antiche riviste online statunitensi, ormai con una storia assai varia e ricca ma in crisi commerciale da molto tempo e che l’anno scorso era stata messa in vendita. Diller ha affidato il giornale a due importanti dirigenti del mondo dei media americani, uno proveniente da ABC Disney e l’altra dal gruppo Hearst.