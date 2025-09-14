Braghettoni

Le testate italiane fanno – per molte diverse ragioni – scelte differenti da quelle americane rispetto alla pubblicazione di termini volgari o giudicati potenzialmente offensivi, e non sono per esempio solite usare quelle formule “la parola con la effe” frequenti negli Stati Uniti. È più abituale, nel caso di parole volgari, citarne solo una parte, come nei frequenti “vaffa…” o “str” (ma Repubblica ha di recente ardito mettere uno “stronzate” in prima pagina). Per una piccola notizia che riguardava una criticata maglietta, questa settimana, i vari siti di news si sono mossi con asterischi disseminati in modi diversi.