Boiling potato

Un aggiornamento sul Washington Post e su cosa si dice delle sue traversie di cui Charlie ha ampiamente scritto nelle passate settimane: la ricerca del nuovo direttore o direttrice si sta complicando ulteriormente. Dopo le dimissioni e il passaggio al New York Times di Matea Gold, possibile candidata al ruolo, questa settimana altri due candidati hanno fatto sapere di non essere interessati: sintomo impressionante dell’aria che sta tirando intorno a una delle posizioni più prestigiose del giornalismo mondiale.

Negli ultimi giorni l’ipotesi data per più realistica è la promozione stabile a direttore del “facente funzioni” da giugno, Matt Murray.

Nel frattempo venerdì il sito Axios ha confermato un’intenzione di Kara Swisher di trovare dei soci per farsi vendere il Washington Post dal suo proprietario Jeff Bezos (il fondatore di Amazon). Kara Swisher è una giornalista molto esperta e molto stimata soprattutto nel mondo della tecnologia e del digitale, avendo seguito gli sviluppi dell’innovazione fin dal secolo scorso e avendo creato diversi ammirati progetti di informazione. Il suo progetto sul Washington Post era stato già anticipato a ottobre dalla newsletter Status.