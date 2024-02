Beghe

Il Fatto ha raccontato sabato che l’editore GEDI avrebbe rinunciato a pubblicare una biografia del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, dopo il rifiuto del suo autore di cancellare alcuni passaggi che citavano il giornalista Giovanni Valentini – a lungo a Repubblica, oggi al Fatto con opinioni molto critiche contro Repubblica – e altri non meglio precisati di cui avrebbe chiesto la rimozione il direttore di Repubblica Maurizio Molinari.

Il Fatto ha quasi quotidianamente articoli contro Repubblica, che è uno dei soggetti attaccando i quali ha costruito nel tempo gran parte dei propri consensi (insieme al PD, o a Silvio Berlusconi, o a Matteo Renzi, per citare i principali): lo stesso giorno accusava Repubblica anche di non avere dato spazio adeguato alla notizia che il suo editore – John Elkann – fosse indagato per una complicata vicenda di eredità di famiglia. Repubblica aveva in effetti raccontato giovedì la notizia – non in prima pagina – con una formula di garanzia che nel frattempo il direttore del Foglio Claudio Cerasa aveva commentato come piuttosto inusuale, rispetto agli abituali titoli su indagati e indagini.

Le pagine dell’Economia di Repubblica avevano intanto offerto una mezza pagina agli impegni e alle dichiarazioni dell’editore di Repubblica sia martedì che mercoledì.