“Basic journalism”

La direttrice dell’Intelligence dell’amministrazione Trump, Tulsi Gabbard, ha attaccato una giornalista del Washington Post accusandola di avere contattato responsabili del suo dipartimento senza passare dall’ufficio stampa, e di non essersi identificata come giornalista del Washington Post per ottenere informazioni.

Il direttore del Washington Post, Matt Murray, ha risposto altrettanto aggressivamente difendendo la giornalista e rivendicando il ruolo dei reporter nel cercare informazioni di interesse pubblico senza limitarsi alle comunicazioni degli uffici stampa: «Sono le basi del giornalismo».