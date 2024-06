Autonomie differenziate

ADS, l’ente che certifica la diffusione dei giornali in Italia, ha pubblicato un suo rapporto annuale sulla distribuzione delle diffusioni nelle varie province e regioni. Il rapporto contiene molti dati interessanti, per non tormentarvi di numeri questo mese pubblichiamo intanto l’elaborazione dei primi tre quotidiani per diffusione in ciascuna regione.

E alcune osservazioni:

– i due quotidiani che sono primi in più di una regione sono il Messaggero (4), il Resto del Carlino (2) la Stampa (2).

– Repubblica non è prima in nessuna regione.

– il Corriere della Sera ha superato Repubblica anche in Lazio (la regione dove Repubblica ha sede e maggior radicamento).

– In Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto, le prime tre testate sono tutte testate locali.

– I tre quotidiani a maggiore diffusione nella rispettiva regione sono Corriere della Sera (Lombardia), Stampa (Piemonte) e Resto del Carlino (Emilia Romagna).