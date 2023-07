Associated Press prova a diventare un giornale online

La celebre agenzia di stampa statunitense Associated Press ha aggiornato la sua homepage per diventare più simile a un giornale online, con l’intenzione di aumentare il traffico di utenti e fare in modo che il pubblico si trattenga più a lungo sul sito ed entrare nel mercato delle notizie dirette al pubblico e non solo distribuite a clienti professionali. Anche Reuters, l’altra agenzia di stampa più conosciuta insieme ad AP, due anni fa aveva sperimentato forme di ricavo alternative, cercando di espandersi nel settore del giornalismo online “più puro” e fare concorrenza alle altre testate: aveva introdotto un paywall, che però alla fine era stato rimosso perché infrangeva gli accordi tra Reuters e uno dei giornali a cui forniva le informazioni. Adesso anche la direzione di Associated Press punta a offrire un servizio di news più simile ai giornali tradizionali, opportunità offerta alle agenzie di stampa da quando internet ha reso molto più accessibile ed economica la distribuzione di contenuti giornalistici per chi già li produce, come le agenzie stesse. L’obiettivo di AP è di rendersi più appetibile per gli inserzionisti pubblicitari sviluppando maggiori quantità di visite online: le sue entrate in questo momento sono costituite per la maggior parte dalla vendita di notizie ad altre testate giornalistiche in tutto il mondo (circa l’80% dei ricavi) e le pubblicità sul sito costituiscono solo una parte più piccola dei ricavi (il 5%). Il resto delle entrate di Associated Press deriva dallo sviluppo di software per le redazioni dei giornali e da altri servizi forniti alle imprese. L’obiettivo della direzione è di raddoppiare i ricavi dalle inserzioni pubblicitarie nei prossimi due anni e diversificare il proprio business. La homepage del sito è stata modificata in modo da evidenziare i contenuti video e altri articoli non di stretta attualità. È stata anche introdotta la possibilità di coprire alcune notizie utilizzando i ” liveblog “, un altro di quegli strumenti utili a generare traffico e che allo stesso tempo, secondo la direzione, permetterebbe ad Associated Press di non allontanarsi troppo dal suo essere un’agenzia di stampa: la sua stringatezza nel riportare le notizie dovrebbe rimanere invariata (rendendo di fatto AP simile ad altri giornali che adottano lo stesso approccio, come il sito di news americano Axios, celebre per le notizie riportate in maniera quasi telegrafica).

Secondo alcuni, con questa decisione Associated Press correrebbe il rischio di fare concorrenza ai giornali con cui collabora e tramite i quali percepisce la quota più grande dei suoi guadagni, rischiando di sabotare il proprio core business .