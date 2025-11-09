Ascoltare

La ex responsabile della sezione delle lettere del Washington Post – Alyssa Rosenberg – ha scritto un lungo e affascinante consuntivo della sua esperienza, per il sito di news Notus, creato due anni fa da Rober Albritton, fondatore del sito Politico (che nel 2021 ha venduto alla multinazionale editoriale tedesca Axel Springer). Rosenberg inizia il suo racconto dalla quota numerosissima di reazioni che il Washington Post ricevette quando il suo editore Jeff Bezos decise di non pubblicare un articolo di endorsement per la candidata alle elezioni presidenziali Kamala Harris, un anno fa: ma poi spiega molto altro, e soprattutto l’impressione che “gli americani soffrano la sensazione di non essere ascoltati”.