Arrivare prima

Oggi, domenica mattina, non è ancora stato annunciato né scelto il successore dell’ayatollah Khamenei – ucciso da un bombardamento all’inizio dell’attacco israeliano e statunitense – come “Guida Suprema” dell’Iran. Ma all’inizio della settimana molti giornali italiani hanno annunciato la notizia che la scelta fosse già avvenuta: il Post ha cercato di capire gli incerti percorsi per cui è stata data quella notizia.