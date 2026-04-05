Arditti

Giovedì è morto a sessant’anni il giornalista Roberto Arditti, che era stato direttore del Tempo e autore della trasmissione televisiva Porta a porta, oltre che collaboratore di diverse altre testate. Arditti aveva avuto un infarto due giorni prima, comunicato con molta approssimazione e incoscienza dalla gran parte dei siti di news che ne avevano annunciato pubblicamente la morte anzitempo ( alcuni di quei prematuri articoli sono rimasti online non corretti, anche dopo che la notizia era stata smentita).