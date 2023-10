Apprezzati gli interventi

Una conseguenza della scelta di alcuni giornali di dare spazio a “notizie” per ragioni che non hanno a che fare con l’informazione dei lettori ma con altri fattori, è che spesso i lettori stessi si trovano di fronte a testi assai misteriosi in cui il lavoro giornalistico è del tutto assente, proprio perché non sono rivolti a informare ma ad accontentare tipi diversi di relazioni o di interessi legati al giornale, riprendendo questo o quel comunicato stampa. Gli esempi sono frequenti, ma una sintesi molto vistosa di questo effetto era in un box pubblicato sul Corriere della Sera martedì (all’interno di una pagina dedicata a tutt’altri argomenti) in cui tutto il poco spazio era occupato da informazioni evidentemente “dovute” e senza nessun contesto o spiegazione: ai lettori non è detto cosa siano i Giganti di Mont’e Prama, né quale sia la loro “affascinante storia”, ma sono riportati estesamente i nomi di tutti i presenti a un evento anch’esso poco descritto, e i loro interventi sono indicati come “apprezzati”.