L’ Atlantic è uno storico e illustre magazine mensile statunitense (il nome completo è stato Atlantic Monthly fino al 2007), una delle più autorevoli testate di attualità e politica. Negli ultimi dieci anni ha spostato con efficacia le sue priorità sul digitale e si è impegnato con successo ad aggiornarsi sulle dinamiche nuove della sostenibilità economica. Nel 2017 è stato acquistato da una società di proprietà di Laurene Powell Jobs, vedova del fondatore di Apple Steve Jobs. Di recente ha annunciato di avere raggiunto il milione di abbonamenti e di essere tornato per la prima volta in attivo dopo molti anni. Adesso, per fiducia nel suo antico formato, ripristinerà a dodici numeri l’anno la frequenza di uscita della rivista cartacea, che era stata ridotta a dieci nel 2003.