Annotations al Washington Post

Un articolo del New York Times ha rivelato un nuovo progetto del Washington Post, che – come avevamo spiegato già la settimana scorsa – sta cercando di uscire dalle sue molte crisi investendo su idee nuove di una certa originalità. L’ultima è di consentire alle fonti citate nei suoi articoli di pubblicare dei commenti – “annotare” -immediatamente accessibili attraverso dei menu contestuali all’interno del testo: in modo che chiunque venga citato possa integrare o dire la sua intorno alle sue parole come sono riportate. L’obiettivo non è tanto di un arricchimento del contenuto quanto il tentativo più generale di mantenere più a lungo i lettori sulle pagine del Washington Post offrendo loro altre ragioni di lettura. I primi esperimenti saranno fatti sugli articoli che riguardano il clima, e secondo il New York Times avranno bisogno di un attento e impegnativo lavoro di verifica e di moderazione.