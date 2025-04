Angelucci contro Cairo, senza sosta

Lo sforzo dei quotidiani di proprietà del deputato leghista Antonio Angelucci per mandare segnali minacciosi all’editore del Corriere della Sera e di La7 Urbano Cairo si è persino intensificato, questa settimana. Riassumiamo come è iniziata: il programma Piazzapulita, su La7, ha trasmesso un’inchiesta che accusava di irregolarità e conflitti di interessi le attività di Angelucci, che è insieme proprietario di cliniche private, politico della maggioranza ed editore di giornali. Dal giorno dopo i tre maggiori giornali di Angelucci (che ne possiede anche altri, locali) hanno iniziato ad attaccare La7 con articoli quotidiani palesemente rivolti a Cairo e allusivi alla necessità che tenga a freno i suoi giornalisti, considerata anche la benevolenza di cui Cairo gode negli ambienti della maggioranza di destra.

Questi sono alcuni degli articoli intimidatori pubblicati ancora questa settimana dal Giornale , da Libero e dal Tempo , in cui Cairo è sempre citato o raffigurato, a ricordare chi dovrebbe intervenire: Libero martedì due volte, il Tempo giovedì, Libero mercoledì, il Tempo martedì, il Giornale mercoledì.

Venerdì il Giornale ha pubblicato (assai invisibile) una lettera di Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, scritta per smentire le accuse che le informazioni contro Angelucci diffuse da Piazzapulita provengano da traffici illeciti di “dossier”, come i quotidiani in questione stanno sostenendo. E nella puntata di giovedì di Piazzapulita Formigli ha risposto, e ha trasmesso un nuovo servizio e una nuova intervista sulle accuse contro Angelucci.