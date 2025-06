Andiamo al televoto

La riapertura delle indagini sul cosiddetto “delitto di Garlasco” ha creato un’eccitazione straordinaria dei media, in queste settimane: eccitazione che alimenta e rafforza le curiosità del pubblico, che a loro volta – in un circolo vizioso – spingono i giornali e le tv a produrre sempre più contenuti e pagine per soddisfare la curiosità del pubblico. Parallelamente, in una convivenza paradossale, gli stessi giornali ospitano dei severi e preoccupati articoli di commento contro la deriva morbosa dell’eccessiva attenzione sulle indagini e contro i pericoli nei confronti della corretta esecuzione delle indagini stesse e dei processi.

Tra le varie testate grandi e piccole che stanno facendo saltare ogni responsabilità etica rispetto alla drammaticità di storie come questa e alle conseguenze non solo per le persone coinvolte ma anche per gli standard di civiltà condivisi, negli ultimi giorni si è distinto un quotidiano torinese, TorinoCronaca, che ha pubblicato un sondaggio online invitando i lettori a votare su “chi ha ucciso Chiara Poggi”.