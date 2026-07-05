“Ancora una volta” sul Sole 24 Ore

Domenica scorsa il Comitato di redazione del Sole 24 Ore ha pubblicato un comunicato per protestare contro la scelta della direzione di trattare la condanna dell’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato in un modo giudicato incompleto e partigiano.

“Sulle pagine del Sole 24 Ore abbiamo, ancora una volta, fatto da cassa di risonanza a una posizione sola, quella di un top manager condannato per fatti gravissimi. Il giorno prima, peraltro, poche righe sulla condanna e un surreale titolo con le dichiarazioni di un imprenditore che esalta gli standard di sicurezza di Fs (dopo Viareggio, quanto a contabilità di morti sui binari, Pioltello, Livraga, Brandizzo, tanto per ricordare). Già nella serata di venerdì avevamo chiesto al direttore di trovare lo spazio, almeno in un momento successivo, a una riflessione più ampia, che non si limitasse ad ascoltare solo le ragioni di una parte. Ma la nostra richiesta è stata respinta. Così facendo riteniamo che ai lettori, privandoli di una ricostruzione alternativa, non sia stato reso un servizio all’altezza, né in punta di fatto né in punta di diritto” .