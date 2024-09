Ancora sulla procura di Parma

Venerdì la procura di Parma ha pubblicato un altro comunicato, in concomitanza con la disposizione degli arresti domiciliari per l’indagata nell’inchiesta: un lungo comunicato pieno di informazioni sull’inchiesta stessa, che dimostra quanto può essere utile questo procedimento rispetto alla diffusione parziale e clandestina di documenti giudiziari. Da prendere naturalmente con tutto lo scetticismo giornalistico dovuto alle fonti interessate come è una procura (per esempio, nel lungo comunicato non si motiva la richiesta di custodia cautelare di una persona presunta innocente fino a processo).