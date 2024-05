Ancora sui processi britannici contro i tabloid

Il giudice britannico che si occupa della causa del principe Harry contro alcuni tabloid, a proposito delle pratiche illegali di violazione della privacy attuate da quei giornali, ha rifiutato di aggiungere nuove accuse a quelle dibattute nel processo, come chiedevano gli avvocati del principe: e ha spiegato che per queste ci sarebbe bisogno di nuove denunce e nuovi processi.

Intorno alle pratiche di sorveglianza delle segreterie telefoniche erano emerse nei mesi scorsi nuove informazioni che stanno generando nuove cause contro i tabloid coinvolti.