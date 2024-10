Ancora cambiamenti ai quotidiani SAE

Davide Berti è il nuovo direttore della Gazzetta di Modena, della Gazzetta di Reggio e della Nuova Ferrara, le tre testate locali emiliane di proprietà del Gruppo SAE, che le ha acquistate quattro anni fa da GEDI. Berti ha quasi 46 anni, ha iniziato la sua carriera come giornalista sportivo e ha cominciato a collaborare con la Gazzetta di Modena 27 anni fa. Nel 2023 l’editore aveva deciso di accorpare i tre giornali sotto un’unica direzione, Davide Berti era diventato vicedirettore a maggio del 2024 e oggi ha preso il posto di Cristiano Meoni, che era stato nominato direttore poco più di un anno fa e che andrà a occuparsi dei “grandi eventi” del gruppo.

SAE è un piccolo gruppo editoriale nato con lo scopo di comprare alcuni quotidiani locali appartenuti all’ex gruppo Espresso, allora assai numeroso, e poi ceduti dal nuovo editore GEDI, dal quale SAE ha acquistato i tre giornali emiliani, la Nuova Sardegna di Sassari e il Tirreno di Livorno.

Durante questi primi anni il gruppo ha spesso mostrato incertezza nelle visioni e nella gestione dei giornali, in un periodo storico particolarmente difficile per le testate locali. Pochi mesi fa la redazione della Gazzetta di Reggio aveva scioperato per protestare “contro la mancanza di dialogo” da parte della proprietà, in particolare nelle decisioni sulle riduzioni del personale, e altre contestazioni ci sono state in più occasioni al Tirreno: dove in questi giorni è in corso un altro confronto sul progetto dell’azienda di trasferire a Sassari (dove ha sede la Nuova Sardegna) il reparto dei poligrafici.