Anche Radio Capital? Anche Radio Capital?

L’ipotesi è stata raccontata dal quotidiano ItaliaOggi: non solo Radio Capital si aggiungerebbe al patrimonio editoriale che il gruppo GEDI sta cedendo (dopo tante testate quotidiani locali, dopo l’Espresso), ma Radio Capital si aggiungerebbe alle nuove acquisizioni del gruppo Angelucci (che ha appena comprato il Giornale dalla famiglia Berlusconi, e possiede già Libero, il Tempo, il Corriere dell’Umbria). Per ora non ci sono conferme (nei mesi scorsi alcuni siti di limitata affidabilità avevano parlato anche di un’ipotesi di acquisizione della Verità, ipotesi smentita).

“Dunque, gli Angelucci sono impegnati nella costruzione di un nuovo gruppo editoriale più grande e strutturato, anche in chiave multimediale. Da qui l’interesse per Radio Capital e i primi incontri già avuti con il gruppo guidato dall’a.d. e d.g. Maurizio Scanavino e controllato dalla famiglia Elkann. Per gli Angelucci, il cui core business è nella sanità privata, l’operazione rappresenta il debutto nel mondo delle radio, qualora si trovi un accordo sulla vendita (e già negli anni passati qualificati editori hanno bussato alla porta di Gedi ma poi la cessione non ha mai avuto seguito). Invece, per il polo di Repubblica, la transazione significa rivedere per la prima volta di fatto il perimetro delle attività radiofoniche della controllata Elemedia”.