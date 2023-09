Altri messaggeri

L’eccitazione iniziale per un nuovo sito di news americano chiamato The Messenger sembra stia già per finire. La startup giornalistica, che si occupa prevalentemente di news generaliste e politica, era stata lanciata il 15 maggio di quest’anno e i principali dirigenti avevano fatto grandi proclami per i piani futuri dell’azienda: il giornale era partito con 200 dipendenti (di cui due terzi giornalisti) e nella sua crescita prevedeva di arrivare a 500 assunzioni. The Messenger aveva raccolto circa 50 milioni di dollari prima del lancio con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 100 milioni di dollari nel 2024. Il fondatore è l’imprenditore Jimmy Finkelstein (ricco ex editore del sito americano The Hill ) mentre presidente della società editoriale è Richard Beckman (che ha una lunga esperienza nei media, soprattutto nel gruppo Condé Nast). Ma diversi analisti dei media avevano accolto con molto scetticismo i programmi del giornale che invece di essere innovativo sembra replicare vecchi modelli giornalistici poco lungimiranti: articoli virali, clickbait, ricerca di traffico e un giornalismo superficiale. La fonte di guadagni principale scelta si basa sulla raccolta pubblicitaria, che da anni ormai si è rivelata essere insufficiente per sostenere un’azienda giornalistica. La situazione nel giornale è effettivamente peggiorata rapidamente; il magazine online Daily Beast riporta che quattro mesi dopo il lancio diversi giornalisti, giornaliste e dirigenti si stanno dimettendo o stanno cercando di andarsene: tra le cause sembrano esserci contrasti con Beckman e una pessima organizzazione interna. Nonostante i propositi di raggiungere profitti e aumentare notevolmente il fatturato «finora l’unico inserzionista di rilievo che il sito ha attirato è stato Interactive Brokers LLC, un’azienda che compra e vende azioni, obbligazioni e alcune criptovalute».