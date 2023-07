Altre clientele

Un articolo del sito britannico PressGazette, uno dei più completi nell’occuparsi delle vicende dei mezzi di informazione contemporanea, ha citato alcuni dati sugli abbonamenti del Financial Times. Interessanti, perché il Financial Times, oltre a essere uno dei più autorevoli e ammirati quotidiani del mondo, è stato in questi anni protagonista di un lavoro di innovazione e costruzione di profitti di considerevole successo. L’articolo rivela che il 75% degli abbonati paganti del Financial Times (in tutto un milione e duecentomila) appartiene a una quota di 8mila abbonamenti venduti ad aziende, istituzioni pubbliche o scolastiche (con una media di un centinaio di utenti per ciascuno di questi abbonamenti collettivi).